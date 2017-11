Enquête: wat vind jij belangrijk in een huisarts?

Wij zijn benieuwd of je de voorkeur hebt voor een man of een vrouw als huisarts. Ga je met bepaalde klachten het liefst naar een vrouwelijke huisarts? Word je liever geholpen door een mannelijke huisarts? Of maakt het je niets uit, dat kan natuurlijk ook.

Libelle heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een vragenlijst opgesteld. Doe je mee? De resultaten van de enquête lees je binnenkort terug in Libelle.

Beeld: iStock