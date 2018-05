Doorbraak: ouders in spe kunnen nu al vóór zwangerschap erfelijkheidstest doen

Zes huisartsen in Noord-Nederland bieden stellen met een kinderwens de mogelijkheid om al vóór de zwangerschap onderzoek te laten doen naar de verhoogde kans op het krijgen van een ernstig ziek kind, door middel van een erfelijkheidstest.

Bijzonder is vooral dat aanstaande ouders daarvoor niet meer naar het ziekenhuis hoeven, want de speciaal opgeleide huisartsen hebben gewoon een eigen praktijk.

Erfelijke ziekte

De erfelijkheidstest is een zogenaamde DNA-dragerschapstest, die de mogelijkheid onderzoekt of een ouder drager is van een erfelijke ziekte die aangeboren is, of zich ontwikkelt op jonge leeftijd. Dit soort ziektes leiden tot ernstige lichamelijke problemen of verstandelijke beperkingen en kunnen leiden tot een vroege dood.

Test beschikbaar voor zeventig ziektes

De huisartsen onderzoeken via een bloedtest of allebei de ouders drager zijn van een van de zeventig erfelijke ziektes die in de test opgenomen is. Mochten beide ouders drager zijn van dezelfde erfelijke ziekte, dan is de kans dat hun baby die ziekte daadwerkelijk krijgt ongeveer 25 procent.

Flink prijskaartje

Toekomstige ouders die zo’n dragerschapstest willen laten uitvoeren, kunnen terecht bij zes huisartsenpraktijken in de provincies Groningen en Friesland. Dat kan ook als zij daar geen patiënt zijn. De test is niet goedkoop en de kosten (950 euro) worden nog niet gedekt via de ziektekostenverzekering.

Bron: ANP. Beeld: iStock

