Dit kun je het beste eten als je ziek bent

Eten als je ziek bent: de meeste mensen moeten daar echt niet aan denken. Maar toch is het verstandig af en toe iets in je mond te stoppen.

Maar: wat kun je dan nu het beste eten als je ziek bent? Is dat inderdaad de kippensoep en de fruitmand die je meestal voorgeschoteld krijgt van de mensen om je heen?

Nou…

Kippensoep

Dat pannetje soep van de buurvrouw, je moeder of van wie dan ook is inderdaad heel goed voor je als je ziek bent, want kippensoep barst van de eiwitten, vitaminen en mineralen die je er weer vlug bovenop krijgen en bijvoorbeeld een flinke hoest verminderen. Daarnaast is zo’n lekkere warme kop soep pure comfort die ook nog eens voorkomt dat je uitdroogt.

Bananen

Een heel groot deel van die fruitmand is hartstikke goed om te eten als je ziek bent, maar vooral bananen verdienen een speciale vermelding. De banaan vult een lege maag en bevat een boel voedingsstoffen en aardig wat calorieën. En dat is precies wat je lichaam nodig heeft als je ziek bent.

Knoflook

Je moet er wellicht écht niet aan denken als je ziek, zwak en misselijk in bed ligt, maar knoflook werkt heel goed tegen bijvoorbeeld keelpijn en een verstopte neus. Knoflook is eigenlijk een wonderplantje, maar het grote nadeel ken je al wel: de geur. Veel tandenpoetsen en kauwgum eten dus 😉

Avocado’s

Een vitamine- en minarelenbommetje, zo mag je de avocado best noemen. Daarnaast bevat ieders groene favoriet een boel gezonde vetten. De textuur van de avocado zorgt voor een fijn mondgevoel als je ziek bent en daarnaast draagt de vrucht bij aan de vermindering van ontstekingen en geeft hij ons immuunsysteem een boost.

Honing

Even voor iedereen met keelpijn: honing is dan je beste vriend. Gewoon zo, uit de pot of bijvoorbeeld door je thee. Je zult merken dat je gelijk minder last hebt van een opgezette keel en dat eventuele hoest minder wordt.

Gember

Tot slot is ook gember een van je beste vrienden als je ziek bent. Gember gaat misselijkheid tegen en kalmeert je maag. Dat is en sich al voldoende, maar wist je dat gember óók nog eens ontstekingsremmend werkt? Onze ultieme tip bij verkoudheid: breng een pannetje met water, geraspte gember, een eetlepel honing en een flinke kneep citroen aan de kook en drink dit om minder last van je keel te hebben.

Zalm

Wanneer je thuis in bed blijft liggen, kom je dus automatisch niet buiten, waardoor je een hoop vitamine D mist, wat wij voornamelijk binnenkrijgen via de zon. Gelukkig is zalm een bron van vitamine D (en eiwitten ook nog), waardoor je flink kunt opknappen van dat vette stukje vis.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock.