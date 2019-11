Last van spierpijn? Déze 6 voedingsmiddelen bieden verlichting

Hoewel je spierpijn nooit helemaal kunt voorkomen, is er wel degelijk een manier om het te verlichten. En daar hoef je heus geen gekke dingen voor te doen.

Door het eten van deze voedingsmiddelen valt er een last van je spieren.

1. Kwark

Je hebt vast weleens gehoord dat eiwit een belangrijke voedingsstof is voor na het sporten, en dat is niet voor niks. Het levert namelijk de aminozuren die helpen met de spieropbouw. Wanneer je last hebt van spierpijn zijn je spieren beschadigd, waardoor nieuwe spierbouw dus belangrijk is. Een kommetje kwark zit boordevol eiwitten en is dus de perfecte remedie tegen spierpijn.

2. Bananen

En als je dan toch kwark eet, kun je er net zo goed een banaan in gooien. Bananen bevatten namelijk vitamine B, wat van belang is voor een optimale werking van je spieren. Ook bevatten ze vitamine E, wat spierpijn zou verminderen. Daarnaast zijn ze ook nog eens rijk aan magnesium, een stof die helpt bij de vorming en het functioneren van de spieren.

3. Rode paprika

Wist je dat groenten ook ontzettend kunnen helpen bij spierpijn? Vooral rode paprika’s zijn erg effectief, omdat ze rijk zijn aan vitamine C. Deze vitamine werkt als antioxidant, wat betekent dat het je lichaamscellen beschermt bij schade. Iets wat je bij spierpijn natuurlijk goed kunt gebruiken.

4. Amandelen

Ook amandelen willen nog weleens helpen bij spierpijn. Deze noten zijn namelijk niet alleen rijk aan magnesium, maar bevatten ook nog eens gezonde omega 3-vetzuren. Deze gezonde vetten spelen een rol bij het remmen van ontstekingsreacties. En het fijne is: een handje per dag zou al voldoende zijn.

5. Gember

Dat gember gezond is, weten we al. Maar wist je dat het ook een echt wondermiddeltje is bij spierpijn? Het is namelijk een bron van kalium, magnesium, fosfor, ijzer en calcium: voedingstoffen die stuk voor stuk helpen tegen spierpijn. Gooi wat gember door een smoothie of drink het door je thee.

6. Koffie

Voor de koffieliefhebbers onder ons is er ook goed nieuws, want óók koffie lijkt te helpen bij spierpijn. Een kop koffie vóór het sporten geef je niet alleen een energieboost tijdens je training, maar zorgt er ook nog eens voor dat je minder last krijgt van je spieren.

Personal trainer Carlos deelt nóg een slimme tip om spierpijn te verminderen

Bron: Elle. Beeld: iStock