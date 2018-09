Waarom 'eten voor twee' tijdens je zwangerschap niet altijd gezond is

Aangezien je tijdens je zwangerschap toch wat kilo’s aankomt, is het verleidelijk om dat extra plakje cake toch op te eten. Je moet ten slotte ‘voor twee eten’. Toch blijkt uit onderzoek dat je hiermee moet oppassen.

Als een vrouw tijdens de zwangerschap te veel of te weinig aankomt, kan dit nadelige effecten hebben op het kind. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Diabetologia.

Risico’s

“Té veel en ongezond eten waardoor je té veel kilo’s aankomt tijdens de zwangerschap, brengt veel risico’s met zich mee”, legt Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum uit. “Zo kan dit insulineresistentie en hoge bloeddruk bij de moeder met zich meebrengen.”

300 extra calorieën

Ook zijn er volgens haar aanwijzingen dat te veel en ongezond eten tijdens de zwangerschap gevolgen kan hebben voor de baby. Zo kan het kindje een hoog geboortegewicht hebben, maar het kan ook voor gevolgen op de lange termijn zorgen, zoals een insulineresistentie. “Het klopt dat je tijdens de zwangerschap wat meer calorieën en voedingsstoffen nodig hebt, maar je moet niet gaan overdrijven.” Volgens het onderzoek vereist een zwangerschap 300 extra kilocalorieën per dag.

Vlees

Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste calorieën binnenkrijgen. Volgens Astrid kun je beter wat meer brood eten of een beetje meer vlees, dan dat je een extra plak cake neemt. De baby heeft juist voedingsstoffen nodig en die zitten daar niet in.” Opvallend was dat de proefpersonen die minder dan de aanbevolen hoeveelheid aten, last hadden van dezelfde nadelige effecten.

Voedingsstoffen

Gemiddeld komt een vrouw tijdens de zwangerschap tussen de 10 en 15 kilogram aan. “Veel meer is onwenselijk, dus het is verstandig om dat goed in de gaten.” Meestal ga je in de loop van je zwangerschap ook minder bewegen, waardoor je minder calorieën nodig hebt. “Bij een tweeling of drieling gelden dezelfde adviezen. Je zult wel wat meer aankomen en ook meer mogen eten, maar ook dan het liefst zoveel mogelijk voedingsstoffen. De baby’s zijn vaak wat kleiner en de gynaecoloog houdt het allemaal in de gaten in combinatie met je gewicht.”

Nieuw advies

Het is tijdens de zwangerschap vooral belangrijk om gezond te eten en de voedingsmiddelen te laten staan waar ziektemakers of schadelijke stoffen in kunnen zitten die gevaarlijk zijn je baby. Onlangs heeft het Voedingscentrum nog nieuw advies uitgebracht over wat je beter wel of niet kunt eten tijdens je zwangerschap.

Bron: Independent. Beeld: iStock