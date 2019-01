Het is de droom van menig mens: afvallen, zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Goed nieuws, volgens wetenschappers is het in de toekomst mogelijk.

Het enige wat je daarvoor moet doen? Een pil slikken.

Advertentie

RCAN1-gen

De pil blokkeert een bepaald gen, het RCAN1-gen. Uit onderzoek van Flinders University uit Australië blijkt dat dit er bij muizen voor zorgt dat ze niet aankomen. Zélfs niet met een dieet dat voor zestig procent uit vet bestaat.

Vetweefsel

Een blokkade van het RCAN1-gen zorgt ervoor dat wit vetweefsel wordt omgezet tot bruin vetweefsel, volgens de Australische wetenschappers. En dat is gunstig, want het bruine weefsel zet energie uit calorieën om in warmte. Hoe meer bruin vetweefsel, hoe meer energie je verstookt en calorieën verbrandt. Het witte vetweefsel daarentegen dient enkel als opslag voor vet.

Pil voor mensen

“Het zou ideaal zijn als er een soort pil beschikbaar komt, die ervoor zorgt dat je kunt afvallen, zonder dat daar een dieet of extra beweging aan te pas komt”, zegt Damien Kieting, hoofd van de afdeling Moleculaire- en Celfysiologie van Flinders University. Hij is dan ook druk bezig met zo’n pil die het RCAN1-gen kan onderdrukken bij mensen.

Nadeel

Bij zo’n pil moet je echter nog steeds opletten wat je eet, volgens Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum: “Hoewel het in de toekomst misschien helpt om minder snel overgewicht te ontwikkelen, mis je wél de belangrijke gezondheidsvoordelen van gezonde voeding en beweging. Zekers als je ongezond blijft eten.” Om gezond te zijn, blijft een gevarieerd dieet en beweging dus wel belangrijk!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: AD/Margriet. Beeld: iStock