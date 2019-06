Moet je eten meteen weggooien als er een vlieg op heeft gezeten?

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: wil je net een hap of slok nemen, landt er een vlieg op je bord of in je drankje. Moet je de maaltijd of je drankje daarna gelijk weggooien, of kun je gewoon zonder zorgen lekker verder eten?

Het Nieuwsblad vroeg aan het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of je voedingswaren nog wel veilig kunt opeten als er een vlieg op heeft gezeten. Vliegen zitten namelijk onder de bacteriën, omdat ze graag op uitwerpselen en andere viezigheid zitten.

Overdragers van ziektekiemen

“Vliegen en ander ongedierte worden inderdaad gezien als overdragers van ziektekiemen”, zegt het agentschap dat horecagelegenheden in België controleert. “Bij onze controles is ongedierte dan ook een zeer groot aandachtspunt.”

Uitwerpselen

Maar het is niet zo dat je gelijk ziek wordt als een vlieg op je eten landt, zegt de organisatie. “Dat hangt voor een groot deel af van de omstandigheden en de omgeving. Bevind je je in een vuile omgeving waar er bijvoorbeeld veel uitwerpselen langs de straat liggen, dan kun je het voedsel inderdaad beter weggooien als er een vlieg op heeft gezeten. Gaat het over rauw vlees dat nog gebakken moet worden? Dan is er meestal geen probleem. Bovendien leiden bacteriën niet automatisch tot een ziekte.”

Twee keer nadenken

Tsja, het hangt er dus een beetje van af. Woon jij in een schone wijk en zit je thuis te eten, dan zou het dus niet zo’n probleem moeten zijn als er een vlieg op je bord landt. Maar zit je in een drukke stad op een terras te eten, dan moet je misschien even twee keer nadenken voordat je nog een hap neemt nadat je die vlieg van je bord hebt gejaagd.

