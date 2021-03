Europese gezondheidspas maakt zomervakantie in het buitenland mogelijk

Vorig jaar zagen we die (strand)vakantie in het buitenland al aan onze neus voorbijgaan, dus dit jaar zouden we toch wel héél héél graag willen gaan. Goed nieuws: de EU werkt aan een Europese gezondheidspas om een zomervakantie in het buitenland mogelijk te maken.

De coronacijfers zijn momenteel misschien niet goed genoeg om na te denken over een zomervakantie, maar de komende tijd gaan we alleen maar meer vaccineren. Dus: we blijven hoop houden. Want ook de EU komt met goed nieuws. NOS meldt dat de Europese Commissie bezig is met een plan voor de zomervakantie, waar ‘het groene certificaat’ een belangrijk onderdeel van is. EU-burgers zouden deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen met een pas waarop staat wat hun coronastatus is. Dat kan informatie over vaccinatie zijn, maar ook testresultaten of informatie over antistoffen. Met deze pas, die waarschijnlijk digitaal zal zijn, zouden EU-burgers toegang krijgen tot alle EU-landen.

Reizen met de gezondheidspas

Met het certificaat krijgen mensen die gevaccineerd zijn meer vrijheid, maar omdat waarschijnlijk niet iedereen deze zomer al gevaccineerd kán zijn, zullen er ook regels worden opgesteld voor deze groep mensen. Zo zouden deze mensen ook een groen vinkje op de gezondheidspas kunnen krijgen door zich bijvoorbeeld te laten testen of aan te tonen dat ze antistoffen hebben. Daarnaast wordt er ook over gesproken dat niet alleen de gezondheidspas deze vrijheden kan geven, maar dat ook een test- of vaccinatiebewijs genoeg kan zijn. Daarvoor zullen landen dan een digitaal certificaat moeten ontwerpen dat in alle EU-landen te lezen is.