Expert geeft raad: moet je je ex verwijderen van social media of niet?

Uit elkaar gaan is nooit leuk. Elk liedje herinnert je aan hem of haar, je barst in tranen uit bij het vinden van een geleende trui en van al die foto’s op social media word je al helemaal niet gelukkig.

Is het daarom beter om je ex maar te verwijderen van social media? Relatietherapeut Gary Brown vertelt hier meer over tegen HLN.

In dubio

Het is vaak een dubbel gevoel, want stiekem wil je graag weten wat je ex allemaal uitspookt en of hij of zij gelukkig is, maar aan de andere kant word je ook doodongelukkig als je ziet dat je ex alleen maar leuke dingen doet en het er (zo op het oog) niet moeilijk mee heeft. Daarom kun je je ex vaak beter blokkeren, vindt Brown. “Het blokkeren van je ex op sociale media kan je helpen om verder te gaan, zeker na een pijnlijke relatiebreuk”, vertelt Brown. “Break-ups kunnen immers traumatisch zijn voor beide partners, ongeacht wie er einde heeft aangemaakt. Dan helpt het om niet voortdurend aan je ex herinnerd te worden.” Verwijderen van social media is daarom een goede stap.

Sowieso verwijderen

Zijn jullie met ruzie uit elkaar gegaan? Dan is het sowieso een goed idee om je ex te verwijderen, vindt Brown. “Er is geen enkele reden om in contact te blijven met iemand die slecht is voor je fysieke of mentale gezondheid.” En stel je even voor dat je op Facebook ziet dat je ex met een nieuw iemand op het terras zit. Zou jij dat moeilijk vinden om te zien? Voorkom verdriet en verwijder je ex dan uit je digitale leven. Brown: “Als je nog altijd verlangt naar hem of haar, en je weet dat je in zak en as zou zitten mocht je je ex met iemand anders zien, dan doe je er echt goed aan om je ex te verwijderen.”

Vrienden blijven

Maar wat als jullie als vrienden uit elkaar zijn gegaan en nog prima samen door een deur kunnen? Volgens Brown is het inderdaad niet in elke situatie nodig om je ex overal op te verwijderen. “Ben je van plan om vrienden te blijven? Dan is het niet nodig om je ex proberen uit je leven te bannen. Waarom zou je immers een goede vriendschap opgeven, ook al liep het op romantisch vlak mis?”

Eigen keuze

Het is natuurlijk je eigen keuze of je je ex verwijdert op social media of niet. In sommige gevallen is wat afstand geen overbodige luxe, in andere gevallen is je ex overal op verwijderen misschien iets te rigoureus. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je ex alleen de eerste paar maanden te blokkeren, zodat je rustig je verdriet kunt verwerken.

