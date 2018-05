Dit kan een school tijdens de examens doen voor kinderen met autisme

Examens maken is voor de meeste leerlingen een zenuwslopende gebeurtenis. Er wordt in één keer een heleboel van hen gevraagd en dat kan nogal wat druk opleveren.

En voor kinderen met autisme is het soms nóg spannender.



Regels

Hoewel kinderen met een fysieke beperking, een lichamelijke handicap, dyslexie of dyscalculie tijdens de examens recht hebben op bijvoorbeeld tijdverlenging of digitale woordenboeken, hebben kinderen met autisme dat niet. Maar deze kinderen kunnen met dit soort spannende gebeurtenissen vaak juist wel wat hulp vanuit school gebruiken. Autisme kan er namelijk voor zorgen dat een kind overprikkeld raakt en zich wil afzonderen. Of dat ze zich extra ergeren aan geluiden in de klas en zich daardoor niet kunnen concentreren. Ook kan autisme faalangst veroorzaken. Maar wat kan de school hierin betekenen?

Ritselen

De school kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er zo min mogelijk afleidingen zijn. Zo kunnen blikjes of ritselende verpakkingen worden verboden tijdens de afname van de examens of kan een kind met autisme op een speciale plek in de hal worden gezet. Ook is het handig als een docent het kind alvast kennis laat maken met de regels tijdens het toetsmoment. En mocht het echt nodig zijn en er is een autismeverklaring aanwezig, dan kan er op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit tóch voor tijdverlenging worden gezorgd. Altijd goed om te weten.

Bron: Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht & College voor Toetsen & Besluiten Beeld: iStock