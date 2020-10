Koninklijk door het stof: zo bied je wél excuses aan zoals het heurt

We zijn allemaal weleens ‘een beetje dom’ geweest. Vaak niet van het niveau met de privéjet op vakantie naar Griekenland terwijl de rest van Nederland thuisblijft, maar toch: weten hoe je vorstelijk excuses aanbiedt, komt altijd van pas.

Het is niemand ontgaan dat koning Willem-Alexander en Máxima afgelopen week het vliegtuig richting Griekenland pakten om daar de herfstvakantie te vieren. Dát had de familie even niet lekker aangevoeld. Terwijl in Nederland de besmettingen exorbitant stijgen en minister De Jonge iedereen op het hart drukt vooral thuis te blijven, is het op z’n zachtst gezegd ongepast om in Griekenland, een land op code oranje, te doen alsof er geen wolkje aan de lucht is.

Advertentie

Eén woord ontbreekt

Na de collectieve verontwaardiging maakte het gezin rechtsomkeert. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Op zich een prima reactie, ware het niet dat er één cruciaal woord ontbreekt: sorry.