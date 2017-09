Het verliezen van enkele druppeltjes urine, bijvoorbeeld bij het lachen of tijdens het sporten, is vervelend en kan onzeker maken. Joyce Curiere (33) is TENA Consult Manager en weet wat kan helpen. “Blijf in ieder geval voldoende drinken”, aldus Joyce.

Libelle samen met lights by TENA

Enkele druppeltjes urine verliezen, hoort dat bij ouder worden?

“Ruim 1 op de 4 vrouwen boven de 35 jaar krijgt hiermee te maken, bijvoorbeeld door lachen, niezen of springen. Dit komt door het slapper worden van de bekkenbodemspieren, en dat is niet per se een ouderdomsprobleem. Bij vrouwen speelt de zwangerschap een rol. Het is normaal en niks om je voor te schamen, maar het kan heel vervelend zijn.”

Wat is er aan te doen?

“Ons eerste advies is bekkenbodemspieroefeningen. In 67 procent van alle lichte tot matige gevallen wordt urineverlies minder of verdwijnt het zelfs volledig door drie tot zes maanden regelmatig de juiste oefeningen te doen. Die moet je niet opzoeken op YouTube en zelf wat gaan aanrommelen, er zijn gespecialiseerde therapeuten voor. Je spieren verkeerd trainen, kan klachten juist verergeren.”

“Het is normaal en niks om je voor te schamen, maar het kan heel vervelend zijn.”

Heeft leefstijl invloed op urineverlies?

“Bepaalde soorten drank en voedsel irriteren de blaas en verhogen het risico op ongewenst urineverlies. Dit zijn koffie en alcohol, maar bijvoorbeeld ook gekruide en zure voedingsmiddelen. Koffie en cola bevatten cafeïne, die stof prikkelt de blaas. Natuurlijk hoef je deze producten niet direct helemaal te schrappen, maar het kan wel helpen om je bewust te zijn van de effecten op de blaas. Heb je overgewicht en last van urineverlies? Dan kan afvallen helpen. Je gewicht drukt namelijk op de bekkenbodem. Hoe zwaarder je bent, hoe meer druk er wordt uitgeoefend op de bekkenbodem, met urineverlies tot gevolg.”

Helpt minder drinken tegen urineverlies?

“Nee, dat is de grootste fout die je kunt maken. Als je minder vocht binnenkrijgt, kan dat een blaasontsteking veroorzaken, wat weer ongewild urineverlies bevordert. Bovendien is urine geconcentreerder als je minder drinkt, dat kan voor irritatie zorgen. Probeer 1,5 tot 2 liter vocht per dag binnen te krijgen om de blaas gezond te houden.”

Fris & droog

Voor die ‘Oooeps momentjes’ is er lights by TENA. De producten zijn speciaal ontworpen om– anders dan normale inlegkruisjes en maandverband – tegen licht urineverlies te beschermen. De producten bevatten absorberende korrels die urine omzetten in gel. Dat houdt de boel lekker fris en droog. Wel zo fijn. Zelf proberen? Ga naar lightsbytena.nl voor een proefpakket.