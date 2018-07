Expert raadt deze opvallend simpele truc aan om af te vallen

Even snel nog een hapje eten voordat je weer naar de volgende afspraak moet. Het overkomt ons allemaal wel eens, maar dit blijkt toch niet zo slim te zijn.

Helemaal als je wilt afvallen, kun je maar beter met al je aandacht een maaltijd eten en wel hierom.

Sneller vol

Volgens Ronald D. Spiegel, assistent-professor psychologie aan de prestigieuze Harvard Medical School, is er een vrij simpel trucje om af te vallen: aandachtig eten. Daarmee bedoelt hij dat je bewust moet genieten van wat je eet, in plaats van iets gedachteloos in je mond te stoppen. Volgens de expert zou je dan sneller het idee hebben dat je vol zit, waardoor je dus minder eet en minder calorieën binnen krijgt.

Pijn vermijden

“We gebruiken maar weinig eetmomenten om de honger te stillen”, weet Ronald. “We eten namelijk ook omdat we verdriet of stress hebben of uit frustratie. Je eet dan op de automatische piloot, zonder aandacht te besteden aan hoe je je werkelijk voelt, emotioneel of fysiek.” De meeste menselijke gedragingen zijn gebaseerd op het zoeken van plezier en het vermijden van pijn, legt de expert uit. Je ervaart eerst het goede kortetermijneffect, want je vindt het heerlijk om een stuk chocolade te eten. Maar op lange termijn ben je minder vrolijk, want je komt er misschien wat door aan.

Taart

Door aandachtig te eten, zou je deze gevoelens kunnen loslaten en veel bewuster kunnen zijn van wat je op dat moment tot je neemt. Je beseft op een gegeven moment dat de behoefte naar bijvoorbeeld een stuk taart maar tijdelijk is en binnen no-time weer verdwijnt, belooft de expert. Toch écht zin in dat stukje taart? Geen probleem, maar geniet van iedere hap en neem er de tijd voor. Dan weet je in ieder geval zeker (als we de bevindingen van deze heer mogen geloven) dat het bij dat ene stukje blijft.

O, het klinkt allemaal zo eenvoudig. Maar of bewust kauwen en genieten je ook echt helpt kilo’s te verliezen? Daar zijn we sceptisch over. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts of diëtist en neem ook eens een kijkje op de site van het Voedingscentrum.

