Deze expert adviseert om juist wél tv te kijken als je niet kunt slapen

Als er iets is wat je níet zou moeten doen voor het slapengaan, dan is het wel tv kijken. Althans, dat wordt altijd beweerd. Toch adviseert slaapexpert Kathryn Pinkham precies het tegenovergestelde: volgens haar is het juist verstandig om televisie te kijken als je moeite hebt om in slaap te vallen.

Tegenover de Daily mail deelt de slaapexpert haar beste tips voor mensen die aan slapeloosheid lijden. Wij zetten er 3 voor je op een rij:

1. Blijf niet ‘klaarwakker’ in bed liggen

Mensen die lijden aan slapeloosheid zijn volgens Pinkham geneigd om net zo lang in bed te blijven liggen totdat ze eindelijk in slaap vallen, iets wat zelden gebeurt. “Blijf daarom niet in bed liggen als je nog klaarwakker bent. Hierdoor associeer je je bed namelijk met negatieve gevoelens en zul je je na verloop van tijd ook steeds wakker en angstig voelen als je naar bed gaat.” In plaats daarvan kun je volgens haar het beste je slaapkamer verlaten en in je woonkamer televisie gaan kijken net zolang tot je een slaperig gevoel krijgt. “Je zult merken dat je op deze manier veel sneller een moe gevoel krijgt dan wanneer je in bed zou blijven liggen”, aldus Pinkham.

2. Kijk niet naar de tijd

Iets wat je volgens haar ook nooit moet doen, is naar de tijd kijken als je midden in de nacht wakker wordt. “Elke keer dat je dan de tijd checkt creëer je namelijk een routine en gewoonte waarbij je steeds weer op dezelfde tijd wakker wordt. Daarnaast ga je je ook alleen maar zorgen maken als je de tijd hebt gecheckt en je je realiseert dat je de volgende dag weer moe zult zijn, waardoor je wakker blijft”, aldus Pinkham.

3. Maak je hoofd leeg vóórdat je naar bed gaat

Veel mensen die moeite hebben om in slaap te komen, liggen vaak urenlang nog in bed te piekeren en kunnen hun hoofd gewoon niet ‘uitzetten’ en relaxen. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je volgens Pinkham overdag kunt doen om dit te voorkomen. “Zorg ervoor dat je je hoofd al gedurende de dag leegmaakt. Plan bijvoorbeeld dagelijks aan het einde van de middag/begin van de avond 20 minuten in om al je zorgen en stress van je af te schrijven, zodat je hier niet meer ’s avonds mee in bed ligt.”

