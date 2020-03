Waarom je volgens experts géén ibuprofen moet slikken als je het coronavirus hebt

Als je besmet bent geraakt met het coronavirus en veel last hebt van de symptomen, kun je het beste paracetamol slikken. Deskundigen adviseren patiënten met het coronavirus vooral géén ibuprofen te nemen. Waarom eigenlijk?

In Frankrijk wordt ibuprofen zelfs door de minister van Volksgezondheid afgeraden, omdat deze pijnstiller de virusinfectie zou verergeren. Zo ver gaan Nederlandse apothekers niet, maar Ka-Chun Cheung van de apothekersorganisatie KNMP adviseert coronapatiënten wel om in plaats van ibuprofen, paracetamol te slikken.



Onvoldoende bewijs

Ibuprofen zou vanwege de ontstekingsremmende werking de reactie van het immuunsysteem verminderen. Ook zorgt het ervoor dat het virus makkelijker je cellen kan binnendringen. Dat blijkt uit een studie die in vakblad The Lancet verscheen.

Of dit ook daadwerkelijk het geval is bij het coronavirus, is nog niet bekend. Aangezien er nog maar weinig kennis is over het virus, is er onvoldoende wetenschappelijke bewijs dat deze roze pijnstiller een averechts effect veroorzaakt. Toch kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en voor paracetamol gaan. Dat is een betere en veiligere keuze.

Nare bijwerkingen

Daarnaast heeft ibuprofen nog andere nadelen. “Ibuprofen geeft een hogere kans op maagbloedingen en nierschade”, legt Cheung uit aan het AD. “Bovendien kan de wisselwerking met andere geneesmiddelen, zeker bij ouderen, nare bijwerkingen geven. Ik adviseer dan ook met klem om bij voorkeur paracetamol te slikken. Deze pijnstiller geeft het minste bijwerkingen en helpt voldoende tegen algehele malaise als koorts en keelpijn.”

Denk je dat je het coronavirus hebt? Ga dan níet naar de huisarts:



Bron: AD. Beeld: iStock