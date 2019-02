Experts waarschuwen voor nieuwe tandpasta-tip tegen hangborsten

Hoe ze het elke keer weer bedenken, is de grote vraag. Met dank aan het internet kunnen mensen de meeste gekke tips voor kwaaltjes delen. Een zekere Edith kwam daarbij met een wel heel vreemd recept om je boezem steviger te maken.

In een video legt de YouTuber Naturalbeauty556 uit dat je tandpasta, bloem, eiwit en komkommerschijfjes moet mengen en vervolgens over je borstkas moet uitsmeren. Na amper 5 dagen zouden je borsten hierdoor steviger worden. Ja, dat hoor je goed.

Advertentie

Experts

En zoals je dat waarschijnlijk niet zal verbazen, vindt dermatoloog Susan Bard het maar een dwaze uitspraak. “Van geen enkel ingrediënt in tandpasta is bewezen dat ze je huid strakker kunnen maken.” Gezondheidsexpert Jennifer Wider reageert iets milder: “Als tandpasta droogt, kan je huid waarschijnlijk eventjes strakker aanvoelen. Maar eens je onder de douche staat of de tandpasta afwast, is dat gevoel weer weg.”

Wat wél werkt

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om de vorm van je borsten te omarmen. Het is natuurlijk meer dan normaal dat je borsten na verloop van tijd iets meer gaan hangen. En ben je echt niet tevreden? Een goed passende beha wonderen doen. Dit kun je eventueel samen met een professional bepalen. Het doen van puhs-ups kan trouwens ook nooit kwaad voor de stevigheid van je boezem.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock