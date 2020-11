Grote groep experts waarschuwt: “Vet is niet zomaar een laagje blubber”

Een groep van meer dan 65 wetenschappers, artsen en bestuurders van gezondheidsorganisaties heeft een brandbrief geschreven aan het Nederlandse kabinet om te waarschuwen over het belang van een gezonde leefstijl.

Vooral voor mensen met overgewicht of obesitas is een gezonde levensstijl belangrijk, zegt Liesbeth van Rossum, eerste ondertekenaar van de brief.

Zwaarder ziekteverloop

In de tweede coronagolf is volgens Van Rossum duidelijk te zien dat verreweg de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis of op de intensive care terechtkomen (ernstig) overgewicht hebben. “Het beloop van de ziekte is bij hen vaak ernstiger”, zegt ze in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Het immuunsysteem van mensen overgewicht functioneert vaak minder goed. Door bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te bewegen, genoeg te slapen, met alcohol te matigen en voldoende te ontspannen kunnen mensen hun immuunsysteem versterken.

Immuunsysteem

“Vet is niet zomaar een laagje blubber”, waarschuwt Van Rossum. “Het is een orgaan waarin allemaal hormonen en ontstekingsstofjes worden gemaakt. Als je daar te veel van hebt, dan ben je gevoeliger voor bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook je immuunsysteem werkt in het algemeen dan minder goed.”

Natuurlijk kan medicijngebruik en psychosociale oorzaken ook ten grondslag liggen aan overgewicht. “Desondanks geldt dat een gezonde levensstijl voor iedereen belangrijk is, ook voor mensen met een gezond gewicht. We zitten veel thuis, bewegen minder, snacken misschien meer: dan gaat je immuunfunctie achteruit.”

Reactie van de staatssecretaris