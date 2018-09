Experts: zó blijf je gezond en fit tijdens de herfst

Hoewel de herfst hartstikke knus en gezellig is, brengt dit seizoen ook de nodige bacteriën en virussen met zich mee. Nu kun je een griepje nooit helemaal voorkomen, maar volgens experts zijn er wel een aantal dingen die je kunt doen om de kans te verkleinen.

1. Bewegen, bewegen én bewegen

Volgens David Nieman, dokter en directeur van het Appalachian State University Human Performance Lab, is bewegen het belangrijkste wat je kunt doen om een griep te voorkomen. Het is namelijk bewezen dat continue bewegen ervoor zorgt dat je gezondheid in topconditie blijft. Onderzoekers vermoeden dat dit heeft te maken met de extra hartactiviteit die voor een leger aan bacteriedodende cellen zorgt én een verlaging van stresshormonen.

‘’Mensen die 30 tot 60 minuten per dag in beweging zijn, hebben 46 procent minder ziektedagen per jaar dan inactieve mensen,’’ aldus Nieman. Je hoeft trouwens niet elke dag een half uur of uur van je kostbare tijd vrij te maken, volgens Nieman kun je ook gewoon je dagelijkse bewegingen verdelen in meerdere sets van 10 minuten.

2. Handen wassen

Ook deze tip is écht belangrijk. Ziektekiemen zijn namelijk dichterbij je dan je denkt en zitten eigenlijk altijd op je lichaam. Om te voorkomen dat ze ook in je lichaam komen, is het belangrijk om je handen meerdere keren per dag met zeep en warm water te wassen, zo adviseert het Center for Disease Control en Prevention. Als je niet altijd een kraan in de buurt hebt, kun je ook kiezen voor handontsmettingsmiddel. Let er alleen wel op dat je er eentje gebruikt waar minimaal 60 procent alcohol in zit, anders heeft het namelijk geen zin.

3. Romantiek in bed

Deze tip gaat je partner ongetwijfeld leuk vinden. Het is namelijk bewezen dat mensen die één of twee keer per week van bil gaan, meer antilichamen in hun bloed hebben. En juist deze antilichamen heb je nodig om ziekte-opwekkers zoals virussen en bacteriën te bestrijden. Blijf dus vooral lekker actief in de slaapkamer en verklein zo de kans op een griepje.

4. Gezond eten

Voedsel is de brandstof van je lichaam en dus heel belangrijk in het bestrijden van een griepje. Die zak chips en reep chocolade gaan je namelijk echt niet helpen in de oorlog tegen bacteriën. Volgens voedingsdeskundige Jackie Newgent is het vooral belangrijk om gevarieerd en gezond te eten. Vooral groentes zoals bloemkool, spinazie en champignons zouden erg effectief zijn in het bestrijden van de griep, net zoals het slikken of drinken van probiotica.

5. Goede nachtrust

Mensen met een bovengemiddeld goede gezondheid slapen volgens de National Sleep Foundation gemiddeld meer uur per nacht dan anderen. Een slechte nachtrust kan je weerstand flink verminderen, dus zorg ervoor dat je elke avond minstens acht uur per nacht pakt!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock