Extra veel verkoeling nodig vandaag? Zet je ventilator dan zó neer

Het is bijna onmogelijk om deze warme dagen door te komen zonder een ventilator. Maar hoe haal je nu de meeste verkoeling uit je ventilator en maakt het eigenlijk uit waar je het apparaat neerzet? Wij geven je het verlossende antwoord.

Vooral de plek waar je je ventilator neerzet blijkt erg belangrijk te zijn, zo ontdekte de Volkskrant.

Extra gevoelig voor temperatuurverandering

Je kunt je ventilator het beste op gezichtshoogte zetten zodat er lucht op je gezicht wordt geblazen. Je voorhoofd produceert namelijk relatief veel zweet in vergelijking met de rest van je lichaam. Daarnaast is je gezicht extra gevoelig voor temperatuurverandering. Het is dan ook het fijnst om de lucht in je gezicht te voelen. Wat ook kan helpen: zet één of twee flesjes met ijswater voor de ventilator en zet deze aan. Het apparaat verspreidt dan heerlijke koele lucht door de ruimte.

