Waarom Facebook checken tijdens werk juist goed is

Tijd is geld

Onderzoekers namen onder de loep wat de kosten zijn van ‘cyberlanterfanten’, zoals dat zo leuk heet. Niets doen op het internet. Gemiddeld zijn werknemers zo’n 2 uur per dag bezig met andere dingen dan werk. In de Verenigde Staten zou dat al zo’n 77 miljard euro per jaar kosten. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel.

Facebook checken vermindert stress

De onderzoekers ondervroegen 258 werknemers over het plezier dat zij hebben op het werk, de stress die zij ervaren en over de tijd die zij online doorbrengen ter afleiding. Open deur: de werknemers die vaker stress tijdens het werk ervoeren hadden minder werkplezier. Maar de groep die soms zijn of haar Facebook checkt, had een stuk minder stress. Die kleine pauzes tussendoor zouden de situatie verlichten. En je prettig voelen op de werkvloer is natuurlijk superwaardevol voor de werkgever. Voel je dus niet schuldig als je op Facebook zit – of op Libelle.nl natuurlijk.