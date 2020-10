Déze factoren kunnen kans op langdurige klachten door corona vergroten

De meeste mensen herstellen gelukkig snel na besmetting met het coronavirus. Toch worden sommige mensen er erg ziek van of houden de klachten heel lang aan. Welke factoren hebben invloed op langdurige klachten?

Wetenschappers van King’s College London hebben de gegevens van mensen met corona geanalyseerd en doorzocht op patronen die konden voorspellen wie last kon krijgen van langdurige klachten.

Het doel van dit onderzoek is om vroegtijdig een waarschuwingssignaal te ontwikkelen dat patiënten kan identificeren die extra zorg nodig of baat kunnen hebben bij een vroege behandeling. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende factoren meespelen:

1. Vijf verschillende symptomen

“Het hebben van vijf of meer verschillende symptomen in de eerste week is een van de belangrijkste risicofactoren”, zegt dr. Claire Steves van King’s College London tegen BBC News. Dat betekent dat wanneer je in de eerste week gelijk last hebt van vijf verschillende symptomen van het coronavirus, de kans groter is dat de klachten lang aanhouden. Corona is namelijk meer dan alleen hoesten. Het virus kan organen door het hele lichaam aantasten. Kortom: iemand die hoest, vermoeid is, hoofdpijn heeft, zijn reukvermogen is verloren en last heeft van diarree, loopt meer risico op langdurige klachten dan iemand die alleen hoest.

2. 50-plussers

Zoals eerder al bekend was, stijgt het risico op langdurige klachten ook naarmate je leeftijd stijgt. De weerstand van 50-plussers is dan lager, waardoor de kans dat zij besmet raken en er ernstig ziek van worden, groter is dan bij jonge mensen.

3. Vrouwen

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat mannen meer risico lopen om zeer ernstig ziek te raken door het coronavirus en zelfs eraan te overlijden. “Terwijl het er nu op lijkt dat vrouwen een groter risico lopen om langdurige klachten te krijgen”, zegt Steves.

4. Astma

Er waren geen eerdere medische aandoeningen die verband hielden met langdurige klachten, behalve astma en longziekte.

De resultaten, die binnenkort online gepubliceerd worden, laten zien dat iedereen langdurige klachten kan krijgen door een besmetting met het coronavirus, maar dat sommige factoren het risico op langdurige klachten verhogen. Dr. Claire Steves benadrukt wel dat meer onderzoek nodig is voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden.

Bron: BBC News. Beeld: iStock