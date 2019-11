Bewezen: je familie is belangrijker voor je gezondheid dan je partner

Negatieve emotionele relaties met je familieleden kunnen achteruitgang van je gezondheid veroorzaken. Echter werkt dit niet zo rondom een romantische liefdesrelatie, blijkt uit nieuw onderzoek.

De studie die dit aantoonde werd gepubliceerd in de Journal of family psychology.

Advertentie

Onderzoek

De studie volgde 2802 mensen voor maar liefst 20 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar. De deelnemers kregen vragen voorgeschoteld over de relatie met hun familieleden en de ondersteuning of juist de balast die hierbij kwam kijken. Daarna kregen ze dezelfde soort vragen, maar dan over hun romantische relatie. Daarnaast werden zowel de fysieke als de mentale gezondheid onderzocht.

Verrassend resultaat

Dokter Sarah B. Woods, de belangrijkste auteur van de studie, zegt: “We waren ontzettend verbaasd dat er helemaal geen connecties zijn tussen romantische relaties en de gezondheid.” Negatieve emoties rondom familierelaties hadden wel degelijk effect op de gezondheid.

Verklaring

Onderzoeker Patricia N.E. Roberson heeft hier een verklaring voor: “Wat betreft de familierelaties ging het vaak om ouders of broers en zussen. Deze relaties heb je al van jongs af aan en daardoor vaak langer dan romantische relaties. Daarom hebben deze relaties meer effect op je.” De onderzoekers zien dit resultaat als een belangrijke boodschap. Ze willen hiermee benadrukken hoe belangrijk familiebanden voor je zijn en hopen dat lezers van het onderzoek hun best zullen doen om deze banden gezond te houden.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: MGB Health. Beeld: iStock