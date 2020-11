Bewezen: vrouwen hebben liever een familieman dan een carrièreman

Willen vrouwen het liefst een man met een flitsende carrière en veel poen op de bank? Nee hoor, toont de Katholieke Universiteit van Leuven aan. Wij vrouwen willen het liefst een familieman.

De KU Leuven deed onderzoek en kwam erachter dat vrouwen veel liever samen zijn met een familieman dan met een carrièreman.

Het beeld van een man die veel geld verdient, waardoor de vrouw niet hoeft te werken, leek ons vroeger misschien wel ideaal, maar tegenwoordig willen we iets anders. Waarom we nu massaal de voorkeur geven aan die familieman? Omdat we zelf ook carrière willen maken.

Het huishouden

Vrouwen die net als hun man willen werken, dat is natuurlijk niks nieuws. Maar het gaat nog een stapje verder. Wij vrouwen vinden een man die veel thuis is eigenlijk wel lekker. Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen nog steeds twee keer zoveel tijd aan het huishouden besteden dan mannen, en dat zien we liever anders.

Gelukkig gezin

Daarnaast is aangetoond dat stellen waarbij de man meer gefocust is op het gezin dan op carrière maken gelukkiger zijn. Dit komt omdat er dan minder conflicten ontstaan over de balans tussen werk en privé in het gezin. Dit resulteert in een betere levenskwaliteit. Daarnaast zou de man zelf meer welzijn voelen en zouden kinderen zich beter ontwikkelen wanneer hun vader er vaker is.

Stapje terug

Volgens het onderzoek willen wij vrouwen massaal dat onze mannen een stapje terugdoen. Wanneer er een kind wordt geboren, vinden vrouwen het daarnaast aantrekkelijk als mannen ervoor kiezen om langer thuis te blijven dan het wettelijk vaderschapsverlof en als ze niet gelijk weer aan het werk gaan als het kind geboren is.

