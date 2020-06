Onderzoek toont aan: fastfood is funest voor je humeur

Niets zo lekker als de eerste hap van een broodje kroket, een patatje met volvette mayonaise of een bord druipende nachos. Daar kunnen we ons enorm op verheugen, maar volgens de wetenschap weegt dat niet op tegen de negatieve effecten. Uit onderzoek blijkt dat fastfood een rothumeur teweeg kan brengen.

Dat schrijft Rachel Kelly, auteur van het boek The Happiness Diet.

Omega 3

Dat fastfood vol transvetten zit die niet gezond zijn, is geen nieuws. Nu blijkt echter ook dat die vetten niet alleen fysiek, maar ook mentaal schade aanrichten. Zo verstoren ze de omega 3-balans in het lichaam. Juist díe vetzuren hebben je hersenen hard nodig om een beetje zonnig in het leven te staan. Ze zorgen ervoor dat de communicatie tussen de neurotransmitters in de hersenen goed verloopt. Ook vergroten ze de aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Dat loopt dus in de soep wanneer je jezelf trakteert op een hamburger of pizza.