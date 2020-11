Feit of fabel: is vitamine E écht een wondermiddel voor je huid?

In het ingrediëntenlijstje van huidverzorgingsproducten kom je vaak vitamine E tegen. Deze vitamine zorgt er namelijk voor dat rimpels nog even buiten de deur blijven. Maar is het echt zo’n mooimaker?

Alfa-tocoferol, beter bekend als vitamine E, is een vetoplosbare vitamine die als multitasker functioneert in je lichaam. Deze vitamine werkt als antioxidant en beschermt je cellen, bloedvaten, organen, ogen en weefsel.

Voeding

Je lichaam maakt zelf geen vitamine E aan, maar gelukkig halen we de portie die we nodig hebben gewoon uit onze voeding. Een tekort komt dan ook zelden voor. Deze specifieke vitamine zit voornamelijk in zonnebloemolie, halvarine, margarine, brood, graanproducten, noten, zaden, groenten en fruit.