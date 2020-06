Feit of fabel: deze (on)zin over jouw spijsvertering moet je weten

We worden te pas en te onpas overladen met tips en tricks voor het boosten van onze spijsvertering. De ene tip lijkt nog miraculeuzer dan de andere. Daarom scheidt Libelle de zin van de onzin, en zetten we alle feiten voor je op een rij.

Want wat werkt nu écht om een goed metabolisme te behouden?

Als je wilt voorkomen dat je stofwisseling trager wordt, is het belangrijk dat je op een dag voldoende eet. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Want dit kan averechts werken. Wanneer je namelijk te weinig eet, raakt je lichaam daaraan gewend en zal het niet langer op verbranding overgaan. Dit komt omdat je lijf het signaal krijgt dat er een schaarste is, en zal het dus iedere calorie opsparen in plaats van verbranden. Oftewel: een tragere spijsvertering.

Fabel: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag

Je hoort geregeld dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, aangezien het je spijsvertering een kickstart geeft. Maar dit is echter helemaal niet waar. Een goed ontbijt, bestaande uit koolhydraten, gezonde vetten en vitamines is belangrijk, maar heeft geen invloed op je metabolisme.

Feit: je spijsvertering wordt snel slechter

Geen leuk nieuws, maar helaas wel waar: je spijsvertering beter maken is ontzettend lastig, maar je metabolisme een stuk slechter maken gaat juist ontzettend snel. Zit je veel stil, vergeet je voldoende vezels te eten en drink je weinig water? Dan zul je al snel merken dat dit een flinke impact op je spijsvertering heeft. Om je metabolisme vervolgens weer op gang te krijgen, kun je een aantal dingen doen: pittig eten nuttigen, voldoende bewegen en veel water drinken helpt zeker. Maar voor het weer de oude is, kan best een poos duren.

Fabel: meerdere maaltijden eten per dag is goed voor je metabolisme

Vaak hoor je dat het beter is om 3 maaltijden en een aantal snacks te nuttigen, zodat je spijsvertering op gang blijft. Maar ook dit is niet waar. Wanneer je de hele dag door kleine hapjes nuttigt, krijgt je stofwisseling namelijk maar nauwelijks rust. En dat kan averechts werken. Het beste is dus tóch om 3 voedzame maaltijden te nuttigen die je voldoende verzadiging bieden, zodat je lijf de tijd en rust krijgt om deze voeding te verbranden.

En is ontbijten nou wel of niet belangrijk als je wilt afvallen? In onderstaande video wordt deze vraag beantwoord:

Bron: Flair. Beeld: iStock