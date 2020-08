Fietsen op een e-bike: hoe gezond is het nou echt?

Fietsen op een elektrische fiets is alsof je altijd fietst met de wind mee en een duwtje in de rug krijgt. Maar hoe gezond is het nou echt om je gewone fiets in te ruilen voor een elektrisch exemplaar?

Waar de elektrische fiets tot een paar jaar geleden alleen werd aangeschaft door senioren wordt de elektrische fiets nu – zeker sinds dit jaar – ook onder jongere Nederlanders steeds populairder. Want waarom zou je je nog helemaal stuk trappen tegen de wind in als je ook de motor een tikje harder kunt zetten?

Dagelijkse beweging

Een elektrische fiets is natuurlijk een gezondere keuze wanneer je dan vaker de fiets pakt in plaats van de auto en daardoor meer beweegt, maar wanneer je nog een goede conditie hebt en door een elektrische fiets juist mínder gaat bewegen, kan je conditie juist achteruit gaan omdat het ten koste gaat van je dagelijkse beweging. Want hoe minder je ondersteunt wordt, hoe gezonder het is.

Inspanning

Om dezelfde inspanning te bereiken op een elektrische fiets als op een gewone fiets, moet je namelijk fietsen met een lage ondersteuning en juist die hoge ondersteuning op de elektrische fiets is natuurlijk heel verleidelijk. Door de ondersteuning trap je een stuk minder hard en daarmee gaat je conditie achteruit. Dat is nou net het gevaar, want een elektrische fiets moet een aanvulling zijn op je dagelijkse beweging, geen vervanging.

Kracht in je bovenbenen

En hoe zit het met de kracht in je benen als je alleen nog maar fietst met ondersteuning? Fysiotherapeut Erika Vesseur vertelt: “Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die ik voorbij zie komen op een e-bike, behoort tot de groep van mensen die door lichamelijke klachten hierop aangewezen zijn. Bij veelvuldig gebruik van de e-bike lopen mensen zonder klachten het risico dat hun lijf niet genoeg wordt uitgedaagd, wat gevolgen kan hebben voor de fitheid.”

Erika vertelt verder: “De beenspieren worden minder gebruikt en ook spreken deze fietsers hun conditie minder aan. Bij een beetje tegenwind vertrouw je op de motor van de fiets in plaats van de kracht in je benen. Maar juist die extra aanzet hebben je lijf en je beenspieren nodig om sterker te worden. Juist die spieren zijn heel belangrijk. Als je niet genoeg kracht in je bovenbenen hebt, dan kan dat op den duur ook invloed hebben op je balans. Vooral voor mensen boven de 60 jaar is het belangrijk om die spieren te blijven trainen. Als je gelijkvloers woont en geen trap loopt en ook nog eens op een e-bike fietst, dan spreek je je beenspieren weinig aan. Dan is het belangrijk om dat met simpele oefeningen, of een lagere trapondersteuning op de e-bike, toch nog op peil te houden. Het belangrijkste: blijf – op welke leeftijd dan ook – je spieren en conditie uitdagen om fit te blijven.”

