Fietsen of lopen: waar word je natter van in de regen?

De komende dagen gaat het flink regenen. Vervelend, maar nu je dit weet, kun je je er wel op voorbereiden. Bedenk je bijvoorbeeld voordat je van huis vertrekt of je lopend gaat of met de fiets.

Maar dan moet je wel eerst het antwoord weten op deze vraag: word je natter van de regen als je lopend of fietsend door de bui heen gaat? Wij leggen het je uit.

Nat pak

Bij de herfst hoort regen. Dat is balen, maar gezien de herfst net van start is gegaan, kunnen we er maar beter aan wennen. De kans is groot dat je binnenkort een keertje (of heel vaak) door de stromende regen naar buiten moet en gegarandeerd een nat pak gaat halen. Wij geven je alvast een tip: doe dat lopend en laat de fiets lekker staan.

Test

Waarom? Uit een test waarbij een testpersoon 5 minuten fietste in de regen en een andere testpersoon tegelijkertijd 5 minuten in de regen liep, bleek dat de persoon op de fiets veel natter was geregend dan de lopende persoon.

Vangoppervlak

En dat komt hierdoor: als je fietst is het vangoppervlak, het deel van je lichaam dat regendruppels vangt, veel groter dan wanneer je stil staat of langzaam loopt. Als je loopt komt de regen namelijk alleen maar van bovenaf en valt het op je hoofd. Als je fietst, dan fiets je als het ware door de regen heen. Daarnaast is het lopend natuurlijk veel makkelijker om een paraplu boven je hoofd te houden.

Wandelen of rennen?

Nu je weet dat je door te lopen in de regen een stuk minder nat wordt dan door te fietsen in de regen, kun je je nog iets anders afvragen: word je natter van wandelen of rennen in de regen? Ook dat antwoord hebben we voor je en lees je hier.

Bron: Editie NL. Beeld: iStock