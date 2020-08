Hoe vaak moet je het filter van je mondkapje vervangen?

Betere bescherming

“Filters in mondkapjes bieden het voordeel van verhoogde filtratiesnelheden en bieden dus een betere bescherming tegen kleinere virusdeeltjes”, verklaart hij. Nu hoef je hiervoor niet direct een kapje met filter te kopen, een simpele koffiefilter tussen het mondkapje plaatsen heeft volgens de Amerikaanse arts al vrijwel hetzelfde effect.

Hoe vaak moet je het filter vervangen?

Het is niet direct noodzakelijk om na ieder treinritje een nieuwe filter in je mondkapje te doen. Je kunt het gewoon blijven dragen tot het filter zichtbaar vervuild of vochtig geworden is. Dan is het echt aan vervanging toe. Maar ideaal is dit niet, benadrukt dokter Daniel Devine. “Dit omdat je in dat geval niet zeker weet wat voor soort ziektekiemen er in het filter zitten terwijl je het draagt.”

Moeite met ademenhalen

Hij raadt dan ook aan om altijd te reizen met een extra filter bij de hand, en om ook altijd een reservemasker in je tas te stoppen “Heb je moeite met ademhalen als je een gefilterd masker draagt? Dan is het belangrijk om het direct weg te gooien en een nieuwe te gebruiken”, benadrukt de dokter.

Heb je geen mondkapje in huis, maar moet je echt het met openbaar vervoer reizen? Maak dan snel een kapje van een sok. Zó doe je dat:

Bron: Popsugar. Beeld: iStock