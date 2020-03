Fit zonder sportschool: deze video laat simpele 5 oefeningen voor thuis zien

Het sluiten van alle sportscholen is één van de maatregelen om het verspreiden van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen. Maar blijven sporten is wél heel belangrijk om je immuunsysteem te verbeteren. We laten daarom graag 5 oefeningen zien die je thuis kunt doen.

Let op: voor oefening 5 heb je een sportmaatje nodig. Normaal hartstikke gezellig, maar de komende tijd beter om zonder fysiek contact met een ander te doen.

Oefening 1: jump squats

Ga rechtop staan en plaats je benen in een lichte spreidstand. Houd je rug recht en buig door je knieën tot je benen ongeveer in een hoek van 90 graden staan. Spring dan explosief omhoog en kom weer terug in een squat. Land gecontroleerd en zak weer rustig door je knieën tot een hoek van ongeveer 90 graden.

Oefening 2: jumping lunges

Ga rechtop staan, met je knieën lichtjes gebogen en met je benen naast elkaar. Dit is de beginpositie van de oefening. Stap vooruit met je rechterbeen, zak door je heupen en houd je bovenlichaam recht. Spring nu op en wissel je benen. Herhaal dit tot je het gewenste aantal herhalingen hebt bereikt.

Let op: laat je knie nooit verder reiken dan je tenen, wanneer je buigt. Wil je meer stabiliteit, zet je voeten dan iets verder uit elkaar. Houd je rug recht gedurende de hele oefening.

Oefening 3: front shoulder raises

Ga staan in een lichte spreidstand met een rechte rug en in iedere hand 1 dumbbell. Beginners nemen rond de 1 kg, gevorderden 3 kg of meer. Houd je armen gestrekt voor je, met een klein beetje spanning. Dit is je startpositie. Laat je armen langzaam zakken tot net iets voor je heupen en breng ze dan omhoog tot maximaal ooghoogte. Houd ondertussen je rug recht en buikspieren aangespannen. Maak absoluut geen holle rug, adem in bij de uitvoering, adem uit als je de dumbbells weer laat zakken.

Oefening 4: cross body plank

Begin in een standaard plank-positie. Strek vervolgens je rechterbeen uit naar achteren en breng je knie naar je linker elleboog. Keer terug naar de startpositie. Herhaal deze oefening aan de andere kant. Zorg ervoor dat je je buikspieren goed aanspant en dat je niet in je onderrug gaat hangen.

Oefening 5: crunch met gestrekte armen

Ga met je rug op de mat liggen en strek je armen boven je hoofd. Houd je hoofd tussen je armen met je kin van je borst. Je voeten raken de voeten van je trainingsmaatje. Dit is je startpositie. Rol nu, terwijl je uitademt, je bovenlichaam omhoog door je buikspieren aan te spannen. Je armen blijven hierbij in lijn met je hoofd en je bovenlichaam. Je rolt overeind en tikt in plaats van de handen van je trainingsmaatje die ook omhoog komt, in de lucht of tegen de muur. Laat jezelf, terwijl je inademt, weer gecontroleerd terugzakken naar de grond. Span de buikspieren goed aan en til langzaam je bovenlichaam naar boven. Rol ook weer langzaam af en houd je buikspieren goed aangespannen. Adem goed door.

Anouska is 44 en vlogt speciaal voor de 40+ vrouw over het gezinsleven, gezondheid, lekker eten, fit blijven én de laatste mode. Je kunt haar volgen via www.fab40s.nl.

