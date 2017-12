Fitnessblogger lijkt 6 maanden zwanger na het eten van déze producten

Lijk jij ook weleens ‘zwanger’ na het eten? Fitnessblogger Michelle Middleton mag dan een strakke sixpack hebben: zij kan hier absoluut over meepraten.

Sterker nog: Michelle laat op Instagram foto’s zien van de momenten waarop haar buik opzwelt. En ja, dan kan het echt lijken alsof ze een baby in haar buik heeft.

Bodybuilding

Michelle doet aan bodybuilding en probeert dus flink gespierd te worden en vet te verbranden. Nou is bodybuilding en het kweken van grote spieren geen makkie voor vrouwen. Daarom eet Michelle extra veel, zodat ze genoeg energie heeft om stevig door te blijven trainen.

Yoghurt, appels en broccoli

Zo eet ze graag Griekse yoghurt. “Een paar minuten nadat ik dat heb gegeten, begint mijn buik heel erg op te zwellen. Dit houdt een paar uur zo aan en dan wordt ’t weer plat”, vertelt ze op Instagram. Naast yoghurt zijn er nog meer producten waarvan Michelle van tevoren al weet dat haar buik bol wordt: “Proteïnepoeder, appels, peren, watermeloen, broccoli, bloemkool en asperges.”

FODMAP

Hoe kan het toch dat Michelle – en genoeg vrouwen met haar – zo’n opgeblazen buik krijgt na het eten van bepaalde producten? Dit komt door zogenoemde FODMAPs: koolhydraten die slecht of helemaal niet worden opgenomen in de dunne darm. Ze komen terecht in de dikke darm, die vol bacteriën zit. Die bacteriën gisten, of mooier gezegd: fermenteren, waardoor je een opgeblazen gevoel en winderigheid kunt krijgen.

Lange spijsverteringskanalen

Voedingsdeskundige Cassandra Barns legt aan Daily Mail uit waarom juist vrouwen vaak last hebben van zo’n opgeblazen buik of constipatie: “Een vrouw heeft langere spijsverteringskanalen dan een man. Die hebben ook minder plaats door de baarmoeder en eierstokken. Daarnaast houdt testosteron de buikwand van een man strakker.”

Taboe

Michelle hoopt het taboe van opgeblazen buiken te doorbreken. “Ik plaats regelmatig foto’s van mijn opgeblazen buik, maar mensen reageren nog steeds verbaasd over hoe groot mijn buik wordt.” Vind je het hinderlijk? Verdiep je dan eens in een FOODMAP-arm dieet, adviseert Michelle.

Bron: The Independent, Instagram. Beeld: Instagram