Ook al ben je nóg zo sportief, toch moet je elke keer weer naar adem happen tijdens het traplopen. Waar komt dat eigenlijk door?

Dat kan best confronterend zijn als je dacht dat je een goede conditie had. Gelukkig is het heel normaal.

Zuurstof

“Dat je buiten adem raakt als je een trap oploopt, betekent niet dat je uit vorm bent”, legt personal trainer Jordan Syatt uit aan Women’s Health. “Je hartslag wordt hoger en je lichaam krijgt behoefte aan meer zuurstof, vandaar dat je naar adem hapt.”

Hoog niveau fitness

Bij het beklimmen van een trap gebruikt het lichaam meer spieren dan tijdens het lopen. “Eigenlijk ben je lunges aan het doen, maar dan in de hoogte, waarmee je het dus ook nog eens opneemt tegen de zwaartekracht”, zegt Syatt. Dit betekent dat je traplopen kunt vergelijken met fitness op hoog niveau. Daarom kan het zelfs voor mensen met een gemiddeld tot goede conditie een pittige opgave zijn om een of meerdere trappen op te lopen.

Conditie

Wanneer je regelmatig in de sportschool te vinden bent om te traplopen, zou je hier minder last van kunnen hebben. Mocht je genoeg sporten en alsnog buiten adem zijn wanneer je boven bent, geen paniek. Dat heeft niks met je conditie en fitheid te maken. Maar ook hieruit blijkt maar weer hoe goed het voor je is om regelmatig de trap te pakken.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock