Niemand is hetzelfde. Ook als het gaat om flauwvallen zijn we uniek. De ene persoon valt bij het minst of geringste flauw, terwijl de andere zelfs bij misselijkmakende taferelen nog hartstikke helder blijft. Hoe kan dit? Libelle legt het uit.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 20 tot 30 procent van de bevolking wel eens flauwvalt. Voornamelijk vrouwen onder de 35 zouden er vaak last van hebben. Maar nu blijkt dat de aanleg voor flauwvallen genetisch bepaald is.

Advertentie

Grootschalig onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen ontdekten dat een bepaald gen ervoor kan zorgen dat je sneller een flauwte krijgt. Om dit te onderzoeken verzamelden ze gegevens van maar liefst 400.000 Britten, waarvan ruim 9000 personen één of meerdere keren het bewustzijn had verloren. Wat bleek? Het meerendeel van deze mensen had eenzelfde genetische variatie.

Waarom de een flauwvalt en de ander niet

Hoofddocent Morten Salling Olesen verklaart: “Ieder mens heeft 23 chromosoomparen, dus 46 chromosomen totaal in elke cel. De genetische variant geïdentificeerd met flauwvallen bevindt zich in chromosoom 2. We hebben ontdekt dat een deel van chromosoom 2 het risico op flauwvallen vergroot.”

Detail bestuderen

Flauwvallen gebeurt meestal als reactie op pijn, angst of uitdroging. Een tekort aan zuurstof en bloed in de hersenen maakt dat je uiteindelijk echt het bewustzijn verliest. Dit Deense onderzoek laat voor het eerst zien hoe het kan dat sommige mensen stalen zenuwen lijken te hebben. Toch stelt Morten dat er meer onderzoek nodig is: “Dit gen beïnvloedt waarschijnlijk enkele van de reflexen die bepalen of je flauwvalt of niet. Maar om dat zeker te weten, moeten we het gen eerst tot in detail bestuderen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Margriet. Beeld: iStock