Deze superslimme fles geeft licht als het tijd is om water te drinken

Drink anderhalf tot twee liter water per dag, luidt het advies. Maar wie komt daar nu écht aan? Nou, misschien iedereen wel met de komst van deze superslimme uitvinding.

Het Sloveense merk EQUA komt een fles die er geheid voor zorgt dat je dagelijks genoeg water drinkt.

Ingebouwd lampje

In de roestvrijstalen thermosfles met marmeren dop zit onderaan een lampje ingebouwd, dat oplicht als het tijd is om te drinken. Nee, verwacht geen fel flikkerende lamp zoals in de disco, maar een subtiele reminder. Je kunt de felheid en kleur van het licht zelf instellen.

App

Maar hoe weet die fles hoeveel water jij dagelijks tot je moet nemen? Dat wordt aangestuurd door de bijbehorende app, die vraagt om je lengte, gewicht en hoeveelheid lichamelijke inspanning. Op basis daarvan wordt een hydratatieplan voor je opgesteld. En die informatie wordt dan weer naar het lampje doorgestuurd. Ook zit er een bewegingssensor in de fles, die registreert wanneer jij water achterover tikt.

Ook voor koffie en thee

Als je tussendoor wilt weten of je waterinname op peil is, kun je een zacht tikje op de fles geven. Óf het lampje licht dan langzaam op (yes, je bent op de goede weg) óf het schiet snel aan en uit (oeps, je moet nog wat meer H 2 O achterover tikken). Je hoeft overigens niet alleen maar water in de EQUA te gieten. Nee, naast dat de fles 24 uur lang kan koelen, houdt het koffie en thee – die ook in de Schijf van Vijf staan – twaalf uur lang warm.

Duur flesje

En dan de allerbelangrijkste informatie: de EQUA-fles is verkrijgbaar in het zwart, wit en roze. Als je een pre-order plaatst via Kickstarter, krijg je ‘m voor 48 dollar (40,85 euro). Na die pre-sale zul je 84 dollar (71,48 euro) voor de ingenieuze en hippe fles neer moeten tellen.

