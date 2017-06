Als je dít op je zonnebrand over het hoofd ziet, kun je flink verbranden

De zon laat zich weer van haar beste kant zien en dat betekent dat we weer flink moeten smeren! Check dan wel even dít op je flesje, anders kun je alsnog flink verbranden.

Je zonnebrand is namelijk niet tot in de oneindigheid goed. Heb je de houdbaarheidsdatum al gecontroleerd? Ook als je zonnemelk nog houdbaar is, blijft het opletten. Na een jaar kan de factor zelfs gehalveerd zijn! Wil je zeker weten dat je goed zit? Haal dan lekker een nieuw flesje.

Goed bewaren

Overigens is het ook belangrijk dat je je zonnebrand op de goede manier bewaart. Als de zonnebrand te veel in de zon staat, kan de factor al minder worden. Het beste is om het flesje te bewaren op een koele, donkere plek. Leg het in ieder geval niet in de volle zon.

