Steeds minder mensen krijgen een vast contract en gaan daarom als flexwerker aan de slag. Je werkt dan onder flexibele werktijden en op verschillende plekken. Maar hoe gezond is dat?

Flexwerken klinkt ideaal: je kunt je eigen werktijden kiezen en zelf bepalen of je op het werk, thuis of vanuit een koffietentje werkt. Maar het heeft natuurlijk ook wat nadelen. Zo heb je meer onzekerheid omdat je geen vast contract hebt. Wat voor invloed heeft flexwerken nu eigenlijk op je gezondheid?

Baanonzekerheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was benieuwd of flexwerk vanwege de baanonzekerheid, slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, gebrek aan training en gebrek aan doorgroeimogelijkheden leidt tot meer stress en een slechtere gezondheid. Daarom vroegen ze in de periode tussen 2007-2017 maar liefst 112 duizend mensen tussen de 20 en 65 jaar meerdere keren naar hun gezondheid. Uit deze cijfers blijkt dat flexibel werk niet tot meer gezondheidsklachten leidt dan vast werk.

De gezondheid van mensen met flexibel werkt ziet er ongeveer hetzelfde uit als die van mensen met een vast contract. Na verloop van tijd ging 53% van de flexwerkers zich wat minder gezond voelen, bij mensen met een vaste baan ligt dit percentage ietsje hoger: 54%.

Niet werken

Wat wel een stuk ongezonder lijkt te zijn, is het hebben van geen baan. Volgens het onderzoek merkt 60% van de niet-werkenden achteruitgang als het gaat over hun gezondheid. Van de werkenden beoordeelde 90% zijn eigen gezondheid als goed, zeer goed of uitstekend. Van de niet-werkenden gaf ongeveer driekwart zijn gezondheid een ‘goed’ of nog beter. Mensen die werken, voelen zich over het algemeen dus gezonder dan mensen zonder werk. Maar volgens de onderzoekers kan op die manier flexwerk indirect wel een gezondheidsrisico vormen, aangezien flexwerkers hun werk en inkomen makkelijker kunnen verliezen.

Bron: CBS. Beeld: iStock