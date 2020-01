Bewezen: flirten met collega's vermindert stress op werk

Premium

Stefano Keizers (32) is cabaretier. Onlangs deed hij mee aan het tv-programma Maestro en nu staat hij in de theaters met zijn voorstelling Sorry Baby.

1. Waarom moeten we naar je voorstelling Sorry Baby?

“Vanwege de mooie lichten die knipperen in alle kleuren, het ziet er schitterend uit! Daarbij ben ik nu 32 en als cabaretier hoort mijn programma over relaties te gaan – en dat allemaal op mijn manier.”

2. Wat is voor jou de grootste uitdaging bij Sorry Baby?

“Ik ben doodsbang voor het publie