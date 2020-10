Duitse vriendinnen delen eerlijke foto van hun buik na de bevalling

Online krijgen we regelmatig beelden voorgeschoteld van vrouwen die kort na de bevalling hun oude figuur terug hebben. Hierdoor lijkt het soms of dit de norm is voor iedere vrouw. Deze twee Duitse vriendinnen delen daarom een eerlijke foto van hun buik na de bevalling.

Ieder lichaam is en werkt anders, maar toch zien we online vaak artikelen waarin staat hoe we zo snel mogelijk weer die zwangerschapskilo’s eraf kunnen krijgen. Het is onzin dat vrouwen direct aan de bak moeten na hun zwangerschap. Iedere vrouw moet doen waar zij zich goed bij voelt. Toch kun je ontzettend onzeker worden als je constant leest hoe je zo snel mogelijk kunt afvallen en op social media elke keer foto’s voorbij ziet komen van vrouwen die een paar maanden na de bevalling hun oude lichaam weer terug hebben.