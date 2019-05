Draag jij dagelijks foundation op je gezicht? Dan behoor je tot de 75% van alle vrouwen die dit doet. Toch is het een stuk slechter voor je huid dan tot nu toe gedacht werd.

Foundation wordt door veel vrouwen ingezet om oneffenheden op de huid, roodheid en zichtbare adertjes te verdoezelen. Huidtherapeut Sharmila Toekoen onthult aan Nu.nl dat het gezichtsproduct echter niet zo onschuldig is als het lijkt.

Gevolgen foundation

Sharmila vertelt: “Het is voor de huid belangrijk om te kunnen ademen. Maar als je een laag foundation aanbrengt, kan dat niet. Het is net alsof je een plakbandje op je huid plakt. Een keer foundation naar een feestje is oké, maar dagelijks gebruik? Dat heeft gevolgen.”

Huidveroudering

Daarnaast kan volgens Sharmila dagelijks foundation dragen voor huidveroudering zorgen. “Foundation met olie erin is al helemaal slecht voor je huid. De olie creëert een laagje, maar je huid maakt zelf ook al olie aan. Tussen die twee lagen blijft zweet en talg zitten. Het resultaat is een uitgedroogde, verstopte huid”, aldus de huidtherapeut.

Milde reiniging

Ga je toch niet graag zonder foundation de deur uit? Vergeet dan niet om je gezicht grondig te reinigen ’s avonds, benadrukt Sharmila. “De reiniging is belangrijk, want daarna kan je huid weer ademen. Reinig bij voorkeur met een wattenschijfje, of gebruik een milde gezichtsreiniging zonder te veel zeep. Wees zuinig met tonic en doekjes met alcohol. Dat droogt allemaal de huid uit.”

Bron: NU.nl, Margriet. Beeld: iStock

