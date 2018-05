Deze fout maken koppels vaak als ze in het buitenland trouwen

Trouwen op een parelwit strand in een ver buitenland: het is de droom van veel stellen. Maar je moet wel blijven ‘smeren’ als je niet als een kreeft het ja-woord wil geven aan je geliefde. Het komt namelijk nog wel eens voor dat mensen keihard verbranden tijdens hun huwelijksdag.

Marsha-Ann Brown, chef romantiek bij de Sandals hotelgroep die vestigingen heeft op tropische bestemmingen zoals Jamaica en Barbados, heeft ervaring met stellen die de zon gewoon domweg vergeten: “Het is heel gemakkelijk voor mensen om te overdrijven met zonnebaden, vooral in het prachtige Caribische gebied. Ze willen nog snel een tintje voor hun grote dag, maar we waarschuwen ze dat niet te doen”.

Kledingtip

Wil je toch graag een tintje op doen? Doe dit dan vooral na het trouwen. Ga vooraf lekker naar een spa en vermijd vooral relaxen op het strand. Een andere handige tip, ook voor de gasten, is om luchtige kleding aan te trekken. Want – best logisch – het is nou eenmaal warm op een tropische locatie als Aruba of de Dominicaanse Republiek. En nog een kledingtip: lichte kleuren doen het goed op de foto. Geen bordeauxrood dus of pimpelpaars.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Istock.