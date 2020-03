Frans luxeconglomeraat maakt tijdelijk gratis desinfectiemiddelen in plaats van parfum

Nu het coronavirus in razend tempo om zich heen slaat, is het van belang dat iedereen z’n steentje bijdraagt. Het grootste modeconglomeraat, het Franse LVMH, doet dat op een prachtige manier: het bedrijf legt de productie parfums Dior, Givenchy en meer stil om gratis handgels te kunnen maken voor het hele land.

“Gezien het dreigend tekort aan desinfecterende handgels in Frankrijk, heeft Bernard Arnault (oprichter en bestuursvoorzitter van LVMH, red.) besloten en opdracht gegeven om in plaats van parfums handgels te gaan produceren, om deze vervolgens te kunnen leveren aan autoriteiten”, staat er in een verklaring van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Ook in andere landen

Vanaf morgen zal de productie van de handgels van start gaan, die ze daarna gratis gaan leveren aan Franse gezondheidsorganisaties. Twitteraars reageren lyrisch op het bericht: ‘Het bedrijfsleven is niet zo gemeen als ik dacht’, schrijft iemand. Een ander: ‘Briljant! Hier in Zweden bood de Absolut Company, eigendom van de Franse Pernod Ricard, aan om de Zweedse autoriteiten te helpen bij het maken van handdesinfecterend middel van wodka.’

Tekort

Ook in Frankrijk is er namelijk een groot tekort aan handgels. Met het prachtige initiatief probeert het bedrijf de besmettingen te beperken. Sinds de uitbraak in Europa zijn er in Frankrijk momenteel 5423 bevestigde besmettingen en in totaal 127 doden. Dat meldt het nationale agentschap voor volksgezondheid, Santé Publique France zondag.

LVMH, the world’s biggest luxury company, is switching all of its perfume and cosmetic factories (behind Christian Dior, Guerlain etc) to making hand sanitiser gel that will be delivered free across France to address to address critical shortage of antibac gel — Ashley Armstrong (@AArmstrong_says) March 15, 2020

Naast de maatregelen omtrent hygiëne is het belangrijk om zo veel mogelijk binnen te blijven en verdere besmetting te voorkomen. Toch is het wel belangrijk om te blijven bewegen. We laten graag 5 oefeningen zien die je thuis kunt doen:

Bron: Twitter. Beeld: iStock