Libelle Legt Uit: moet ik fruit schillen tegen bestrijdingsmiddelen?

Wanneer je fruit in de supermarkt koopt, kunnen daar restanten van bestrijdingsmiddelen op zitten. Maar is het nodig om fruit te snijden zodat je geen giftige restanten binnenkrijgt?

Nee, volgens het Voedingscentrum is dit niet nodig. De risico’s van de resten van bestrijdingsmiddelen die op fruit en groenten worden gevonden, zijn ‘verwaarloosbaar klein’. Het heeft daardoor geen zin om fruit of groenten te schillen, want sommige middelen kunnen ook door de schil heen trekken.

Wassen

Ook lees je op het internet dat je de bestrijdingsmiddelen kunt verwijderen door fruit te wassen in azijn. Volgens het Voedingscentrum klopt daar niets van. Door fruit goed te wassen, verwijder je missen wel vuil of stof en eventueel ziekmakende bacteriën, maar geen bestrijdingsmiddelen.

Schillen

Bovendien raden ze wel aan om in de meeste gevallen de schil op te eten. In de schil zitten goede voedingsstoffen, zoals vezels en vitamines. Door fruit met een eetbare schil, zoals appels, peren, druiven en kiwi’s, met schil te eten krijg je meer vitamines en mineralen binnen.

Hormoongif

Onlangs schreef Trouw over ‘hormoongif’ op groente fruit. Volgens het Voedingscentrum zijn de gevonden waarden zo klein, dat ze geen aanleiding geven om groente en fruit te mijden. Als je grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt, kan dat inderdaad schadelijk zijn voor je gezondheid. Dat kan dan ook invloed hebben op je hormoonhuishouding, maar het komt zelden voor dat iemand grote hoeveelheden restanten binnenkrijgt. De normen zijn streng, dus dat betekent dat de hoeveelheden maar heel laag mogen zijn.

Variatie

De gezondheidsvoordelen van groente en fruit wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine resten bestrijdingsmiddelen die je misschien binnen kunt krijgen. Het voedingscentrum adviseert iedereen dan ook gevarieerd te eten. Hiermee verklein je de kans op hoge blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals de hormoonverstorende stoffen. Wissel dus ook verschillende soorten groente en fruit regelmatig af. Twijfel je toch te veel? Kies dan voor biologische producten.

Zó voeg je eenvoudig meer groente en fruit toe aan je eetpatroon:

