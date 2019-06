De kans op hartproblemen vermindert flink als je dit fruit eet

Gezonde voeding is belangrijk, dat staat als een huis boven water. Maar sommige voedingsmiddelen kunnen specifieke problemen verhelpen. Zo wijst recent onderzoek uit dat blauwe bessen de kans op hartproblemen aanzienlijk kunnen verminderen.

Volgens dit onderzoek zou 150 gram bessen per dag verorberen, kunnen zorgen voor 15% minder kans op hartkwalen.

Advertentie

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers aan de University of East Anglia, van de afdeling Voeding en Preventief Medicijngebruik. Om dit te onderzoeken werden 138 mensen met overgewicht gevolgd, met een leeftijd van 50 tot en met 75 jaar. Deze mensen moesten dagelijks 150 gram bessen eten. Een andere groep at slechts 57 gram bessen per dag.

Verminderde kans op hartproblemen

Hiermee wilden de Engelse wetenschappers kijken of het eten van blauwe bessen invloed zou hebben op het gewicht, eventuele diabetes type 2 en de bloeddruk van de deelnemers. En wat bleek? Het effect was groter dan gedacht, want uit de studie kwam naar voren dat het de kans op hartkwalen met wel 15% kan verminderen.

Eenvoudige boodschap

Maar dat was nog niet alles. Want het onderzoek wees ook uit dat mensen die dagelijks 150 gram blauwe bessen eten, aanzienlijk minder kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 hebben. “De eenvoudige boodschap is om dagelijks een schaaltje bosbessen te consumeren om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren”, vertelt hoofdonderzoeker Peter Curtis.

Gezondheidsvoordelen

Blauwe bessen zitten barstensvol antioxidanten en vitaminen. Naast de nieuw ontdekte gezondheidsvoordelen ervan, zijn de bessen voor meer dingen goed. Zo zou het dagelijks eten ervan een bloeddrukverlagende werking hebben én het risico op kanker verminderen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Countryliving. Beeld: iStock