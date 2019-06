Déze fruitsoorten kunnen helpen tegen haaruitval

Naarmate je ouder wordt, kan je haar dunner worden en gaan uitvallen. Gelukkig kun je daar iets tegen doen. Zo blijkt dat het eten deze fruitsoorten kan helpen tegen haaruitval.

Sommige vormen van haarverlies zijn genetisch bepaald, maar andere soorten zijn makkelijk te voorkomen. Het eten van de juiste voeding kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de conditie van je haar en hoofdhuid.

Deze 5 fruitsoorten kunnen haaruitval verminderen of zelfs voorkomen:

1. Papaya

Collageen draagt bij aan de structuur van je huid, nagels, botten en je haar. Je lichaam maakt collageen door bepaalde aminozuren te combineren. Meestal zitten die in voedingsmiddelen zoals rundvlees, kip, vis, bonen, eieren en zuivelproducten. Maar je lichaam heeft voor dit proces ook vitamine C nodig. En laat de papaya nu rijk zijn aan vitamine C. Daarnaast zit er in een papaya ook veel kalium en een gebrek aan kalium wordt in verband gebracht met haaruitval.

2. Ananas

Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die in ongunstige gevallen schade kunnen geven aan cellen en weefsels. Zo kunnen ze bijvoorbeeld haarzakjes beschadigen, met name bij oudere volwassenen. Om deze vrije radicalen te bestrijden, heeft je lichaam antioxidanten nodig. Een ananas barst van de antioxidanten en deze antioxidanten zijn ook nog eens langer houdbaar dan in andere voedingsmiddelen.

3. Perzik

Voor gezond haar is het essentieel dat de hoofdhuid genoeg vocht heeft. Je hoofdhuid bevat olieklieren die talg produceren, een natuurlijke olie die de haarstreng smeert als het groeit. Zit er niet genoeg vochtinbrengende talg op je haar, dan zal je hoofdhuid hieronder lijden. Daarom is het slim om perziken te eten. Perziken zijn rijk aan vitamine A en C en zijn daardoor een geweldige natuurlijk vochtinbrenger.

4. Kiwi

Kiwi’s bevatten goede hoeveelheden vitamine A, C, E en K. Deze vitaminens zijn goed voor de productie van collageen en ze geven voldoende vocht. Maar wat nog belangrijker is, is dat kiwi’s rijk zijn aan mineralen zoals zink, magnesium en fosfor. Deze bevorderen een goede bloedcirculatie in de hoofdhuid. Daardoor worden de haarwortels versterkt. Bovendien zit er veel koper in een kiwi, wat de natuurlijke haarkleur helpt te behouden en grijze haren tegengaat.

5. Appel

Appels bevatten vitamine A, B en C. Deze vitaminen zijn allemaal van vitaal belang als het gaat om het behoud van een gezonde hoofdhuid en het voorkomen van roos. Ze zitten boordevol antioxidanten om de vrije radicalen weg te houden en celvernieuwing te bevorderen. Dus als het om gezond haar gaat kan het zeker geen kwaad om elke dag een appel te eten.

Of wat papaya, ananas, een perzik of kiwi natuurlijk!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock