Déze 5 (verrassende) dingen zijn funest voor je libido

Hoofdpijn, moe of gewoon geen zin: er zijn genoeg redenen waarom we soms geen zin hebben in sex. Maar wist je dat deze dingen pas écht libidokillers zijn?

1. Vermoeidheid

De meeste mensen wachten tot het eind van de dag om te vrijen, terwijl de kans dan juist groot is dat je ‘te moe’ bent. Vermoeidheid mag eigenlijk geen excuus zijn, dus je kunt het beste een moment kiezen dat je juist vol energie zit. Probeer een keer in de ochtend je partner te verrassen met een vrijpartij. Of als de kinderen nét op bed liggen.



2. Veranderd gewicht

Bij vrouwen kan het gewicht nogal schommelen en daardoor zitten we niet altijd even lekker in ons vel. Dit onzekere gevoel kan ervoor zorgen dat je niet echt van de sex geniet en tijdens een vrijpartij te veel aan het nadenken bent. Het gewicht is een van de belangrijke factoren voor een vrouw om zich wel of niet aantrekkelijk te voelen.

Sporten kan ervoor zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Bovendien komt er tijdens het sporten endorfine vrij, waardoor je ook nog eens energieker bent tussen de lakens.

3. Problemen in jullie relatie

Wanneer het niet helemaal lekker gaat tussen jullie en jullie je steeds meer aan elkaar ergeren, zorgt dit uiteraard niet voor vuurwerk in de slaapkamer. Je raakt minder opgewonden van elkaar en het libido daalt. Praat hier met elkaar over. Communicatie is erg belangrijk in een relatie, helemaal op het gebied van het sex. Een relatie- of sekstherapeut kan vaak ook hulp bieden.

4. Antidepressiva

Er zijn heel veel hormonen betrokken bij je libido. Daarom kunnen antidepressiva ervoor zorgen dat er storingen ontstaan in je seksuele functies. De zin in sex kan verdwijnen en dat kan erg vervelend zijn. Merk je dat jouw medicatie invloed heeft op je libido? Ga dan even langs de huisarts, misschien heeft hij of zij advies.

5. Anticonceptiepil

Ook de pil kan ervoor zorgen dat je minder zin hebt in sex, minder seksueel opgewonden bent en minder plezier beleeft aan een vrijpartij. Het kan helpen om te switchen van pil, iedereen reageert anders op de pil. Misschien is er een anticonceptiepil waarbij je libido hetzelfde blijft. Bespreek dit met je arts.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock