Gaap je vaak láng? Dan heb je een hele grote hersenpan

Zonder moeite een deodorant gebruiken: voor jou is dat misschien de normaalste zaak van de wereld. Maar voor mensen met een visuele of motorische handicap is dat een stuk lastiger.

Daarom komt Unilever nu met een deodorant die gebruiksvriendelijk voor iedereen moet zijn.

Advertentie

Inclusieve deodorant

De dop eraf halen, de fles stevig vasthouden, ermee rollen of sprayen: als je een visuele of motorische handicap hebt, is het soms niet te doen. Het Amerikaanse bedrijf Degree, dat wij in Nederland kennen als Rexona, wil dat een stuk makkelijker maken. Daarom komen ze nu met een inclusieve deodorant.