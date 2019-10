Aha! Dít gebeurt er dus in je hersenen als je slaapt

Als we slapen, dan komen we helemaal tot rust. Althans, dat denken we. Dit doen je hersenen namelijk als je in dromenland bent.

Onze brein is continu bezig. Dit bekent dat ook als we slapen, onze hersenen actief zijn.

Moe

Vanaf het moment dat je ’s ochtends wakker wordt, beginnen je hersenen alvast met de productie van adenosine. Dit stofje maakt je doezelig. Als de dag is verstreken, gaan je hersenen ’s avonds ook melatonine aanmaken. Dit hormoon regelt je dag- en nachtritme. Beide stofjes zorgen ervoor dat je op gegeven moment zo moe bent, dat je in slaap valt.

Diepe slaap

Je lichaam komt tot rust, maar je hersenen zijn juist bijzonder actief. Je hersengolven veranderen continu terwijl je slaapt. Aan het begin zijn ze nog erg onrustig, maar al snel worden je hersengolven langzamer en dieper te worden en rust je steeds beter uit omdat je steeds dieper slaapt.

Actief

Terwijl je slaapt, gebeurt er veel in je brein. Slaap is dus absoluut geen onbenutte tijd. Het controleert en herstelt al de complexe verbindingen in je hersenen. Ook verbindt het verschillende stukjes informatie met elkaar. Dit betekent dat als je weer wakker wordt, je ineens verbanden kunt leggen tussen bepaalde informatie. Dit geeft je meer overzicht en helpt je bepaalde dingen beter te onthouden.

Verbanden leggen

Maar dat is niet het enige wat je hersenen doen terwijl je slaapt. Er zijn hersendeeltjes die tijdens de zogeheten remslaap bepalen welke nieuwe informatie we na een goede nachtrust moeten onthouden en welke niet. Dus naast verbanden leggen, bepalen je hersenen ’s nachts wat je de volgende dag nog weet of bent vergeten. Je hersenen kunnen ook een deel van je dromen verwijderen, waardoor je die de volgende dag dus niet meer herinnert.

Vol is vol

Slaap helpt ook om de emotie bij herinneringen te verminderen. Je brein filteren alle kennis en ervaringen die je die dag hebt opgedaan. Sommigen bewaart ‘ie en sommige (onbelangrijke) informatie laat ‘ie je vergeten. Dat is belangrijk, want anders loopt je geheugen over en kun je in de toekomst niks meer onthouden. Je hersenen gebruiken de zogeheten remslaapfase dus om ‘onbelangrijke’ dagelijkse herinneringen te wissen. Je kunt het vergelijken met een harde schijf. Vol is vol.

Bron: Hersenstichting, NU.nl en Earth.com. Beeld: iStock