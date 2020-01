Dít gebeurt er met je lichaam als je de hele dag alleen groene appels eet

Na een ongezond weekend lijken steeds meer mensen op maandag voor een ‘appeldag’ te gaan. Je slaat dan de maaltijden over en eet 5 tot 7 groene appels om je lichaam te ontgiften.

Maar wat gebeurt met je lichaam tijdens zo’n appeldag? En kun je door enkel appels te eten je lichaam wel ontgiften?

Er zijn veel diëtisten en voedingssites die een zogenaamde ‘appeldag’ aanraden. Het ontbijt en de lunch sla je over en om de anderhalf uur mag je een groene appel eten. In de avond mag je wel aanschuiven voor een lichte maaltijd. Op deze manier kun je je lichaam reinigen en darmen detoxen. Veel mensen doen dit dan ook na een ongezond weekendje vol wijn en vette hapjes. Maar wat voor effect heeft dit eigenlijk op je lichaam?



Ontgiften

Appels bevatten suiker, water, vezels en voedingsstoffen zoals antioxidanten en vitamine C. Maar deze voedingsstoffen vind je niet alleen in appels, maar in de meeste soorten fruit. Volgens Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is er dan ook geen sprake van een bijzonder effect als je een hele dag appels eet. “De suikers en zuren in appels zijn niet erg goed voor je gebit. De suikers in appels zijn precies hetzelfde als suikers in andere soorten fruit. Er is geen sprake van ontgifting van je lichaam, hiervoor ontbreekt elke wetenschappelijke basis”, legt hij uit aan Women’s Health.

Volkoren

Bovendien zitten er geen vetten, eiwitten en voldoende vezels in de appels voor de hele dag. Met een ‘lichte maaltijd’ haal je dat ook niet in. Ook zouden appels volgens verschillende websites vocht en vet uit onze ingewanden trekken, en zou de schil een ‘schurende werking’ hebben in onze darmen. Maar daar is volgens Seidell geen wetenschappelijk bewijs voor. “Vezelrijke producten zoals appels kunnen de darmperistaltiek stimuleren, maar vezels uit volkoren producten doen dit beter dan de vezels in de schil van het fruit.”

Daarnaast zegt hij dat je lichaam al de hele dag en nacht ontgift, dat doen vooral je lever en je nieren. “Als je deze ontgiftende organen wat rust wil geven eet dan niet te veel en te vaak. Zo nu en dan periodiek vasten is prima maar met ontgiften heeft het niets te maken.”

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock