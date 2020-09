Dít gebeurt er met je lichaam als je een spierknoop niet behandelt

Wakker worden met een een spierknoop is geen pretje. Die zeurende en stekende pijn kan erg vervelend zijn. Maar wat kun je het beste doen tegen een spierknoop?

En wat gebeurt er precies met je lichaam als je en spierknoop niet behandelt? Wij vroegen het aan fysiotherapeut Steffie Schoenmakers.

“Een spierknoop is een harde, gevoelige groep spiervezels die gespannen en samengetrokken zijn, zelfs als je je ontspant”, legt Schoenmakers uit. “Normaal gesproken lopen spiervezels parallel aan elkaar, maar als gevolg van stress of wanneer je een spier te lang in een bepaalde houding aanspant liggen de vezels niet meer netjes en is het een wirwar aan vezels geworden. Hierdoor staat er te veel spanning op de spier, waardoor je de spier niet meer kan ontspannen.” Het voelt alsof iemand een dubbele knoop in je spieren heeft gelegd en daarom wordt dit ook wel een ‘spierknoop’ genoemd.

Verkeerde houding

Een spierknoop kan dus ontstaan door stress, onjuist gebruik van een spier, overmatig gebruik van een spier of het is het gevolg van een soort ontstekingsreactie. Maar je kunt ook een knoop krijgen door in een rare houding te slapen of als je van jezelf een slechte houding hebt. Daarom komen ze het vaakst voor in de bovenrug, schouders en nek.

Thuiswerken

Vanwege het coronavirus werken veel mensen vanuit huis. Hierdoor hebben ze vaak minder goede (bureau)stoelen tot hun beschikking, waardoor hun houding verslechtert. “Het is dan ook niet gek dat het steeds vaker voorkomt dat mensen spierknopen krijgen door het vele thuiswerken”, zegt Schoenmakers.

Probleem

Soms verdwijnt een spierknoop na een of twee weken vanzelf, maar dat is lang niet altijd het geval. Zelfs als je denkt dat-ie weg is, kan de spanning je lichaam nog steeds beïnvloeden. “Wanneer je een spierknoop niet behandelt, kan dit een verkorting van de spier veroorzaken”, vertelt Schoenmakers. “Deze spier gaat dan strakker staan, waardoor er een disbalans in je lichaam ontstaat. Je lichaam gaat de zwakke, verkorte spier onbewust vermijden, waardoor de stress en spanning naar andere bieden worden verplaatst. Je verlegt dan eigenlijk het probleem.”

Kortom: het niet behandelen van een spierknoop kan het risico met zich meebrengen dat het ergens anders in je lichaam meer pijn of zelfs verwondingen veroorzaakt. De pijn van een spierknoop kan misschien verdwijnen, maar dit betekent niet altijd dat het probleem ook verholpen is. Ga bij twijfel daarom altijd langs je fysiotherapeut.

Blijf bewegen

Om de pijn van een spierknoop te verlichten, is het belangrijk om veel te bewegen. Dit kan pijn doen, maar niks doen kan de totale pijn verergeren. Probeer daarom zoveel mogelijk rekoefeningen te doen. Schoenmakers: “Mocht dit niet gaan vanwege de pijn, kan je de plek van de spierknoop eventueel verwarmen. Dit kan soms helpen, omdat je je spieren bij warmte beter bewegen.” Werk daarnaast aan het rechttrekken van je ruggengraat en het naar achter trekken van je schouders. Heb je een zittend beroep? Probeer dan gedurende de dag genoeg te bewegen. Op die manier voorkom je een verkeerde houding en heb je minder kans op spierknopen.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock