Dít gebeurt er met je lichaam als je lang in het vliegtuig zit

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat veel mensen weer op Schiphol (zie video) in het vliegtuig stappen naar een zonnige bestemming. Op wat kleine ongemakken (lees: dubbelgeklapt in een stoel en niet kunnen slapen) na is een vliegreis best ontspannen, maar toch gebeurt er van alles in je lichaam.

Het bekendste probleem is toch wel dat je oren dichtklappen. Dat heeft alles te maken met de lage druk in het vliegtuig. Diezelfde druk zorgt ervoor dat je in het vliegtuig sneller last kan krijgen van kramp, een opgeblazen gevoel en constipatie. Door de lage druk nemen de lichaamsgassen in je spijsverteringssysteem en ingewanden toe, wat de oorzaak kan zijn van deze problemen.

Gewrichten

In een vliegtuig kunnen er ook ineens pijntjes opduiken waar je niet eerder last van hebt gehad. Dit komt doordat je bloedsomloop ook reageert op de lage druk waardoor er meer druk op je gewrichten komt te staan. Het kan zijn dat een ontsteking in een gewricht ineens weer opduikt of dat je de pijn voor eerst ervaart. Niets om je zorgen te maken, dat is eigenlijk alleen maar een teken dat je zenuwen en gewrichten beschermd worden.

Snotterig

Kom je vaak snotterig uit een vliegtuig? Dat is niet zo gek. De lucht in een vliegtuig wordt gerecycled waardoor bacteriën ook in het toestel blijven. Heeft er iemand in het vliegtuig een kleine verkoudheid te pakken? Dan verspreid dat zich snel over het hele toestel. Zorg dat je altijd al gezond eet en een sterk immuunsysteem hebt zodat die verkoudheid jou niet te pakken krijgt.

Drinken

Het allerbelangrijkste tijdens een vlucht: drinken, drinken, drinken. Al in 3 uur verliest je lichaam anderhalve liter vocht en daardoor zal je in de lucht ook sneller dorst krijgen. Als je dan niet drinkt, word je moe, misselijk of duizelig. Om diezelfde reden is alcohol drinken in de lucht ook geen goed idee, water is het beste om je vochtgehalte een beetje op peil te houden.

Beweging

Bewegen in een vliegtuig is ook aan te raden. Het is natuurlijk heel verleidelijk om uren lang in je stoel filmpjes te kijken, maar dan is de kans groot dat je heel stijf wordt en dat je gezwollen enkels en benen krijgt. Even een rondje door het vliegtuig is een goede oplossing.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Netdoctor.co.uk. Beeld: iStock.